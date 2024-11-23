المركزية للإرشاد الزراعي تنظم 150 ندوة إرشادية وحقلية بجميع المحافظات خلال ديسمبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، عن جدول زمني لتنفيذ ١٥٨ ندوة إرشادية وحقلية في جميع محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقالت الدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي: أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في الأنشطة الإرشادية وتقديم الدعم الفني للمزارعين في الحقول بجميع المحافظات، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وبالتعاون مع حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي "معاك في الغيط".

وأوضحت إسماعيل أنه من المقرر أن يتم تنفيذ ٦٤ ندوة إرشادية في ١٦ محافظة خلال شهر ديسمبر، لتوعية المزارعين بأهمية ترشيد استخدامات المياه في الري، وتحسين كفاءته في الحقول، وتطهير المساقي والمراوي، وذلك بالمراكز الإرشادية ومراكز الخدمات الزراعية المتكاملة، وبالتنسيق مع مديري مديريات الزراعة بتلك المحافظات والجهاز الإرشادي بها.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أنه سيتم أيضا تنفيذ ٧٢ ندوة إرشادية وحقلية في ٢٤ محافظة، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية، حول زراعة محصول القمح، بالحصول الارشادية، لتوعية المزارعين بأهم الممارسات والمعاملات للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة.

وقالت إنه سيتم أيضا تنفيذ ٢٢ ندوة في ٢٢ محافظة، حول المكافحة المتكاملة للحشائش في المحاصيل الشتوية، بالتعاون مع المعمل المركزي لبحوث الحشائش في حقول المزارعين.

وفي سياق متصل أكدت إسماعيل، مواصلة العمل الميداني والحقائق لدعم وتوعية المزارعين، حيث تم أيضا متابعة الحقل الإرشادي لمحصول الثوم بمركز ديروط محافظة أسيوط، كما تم توزيع المادة العلمية علي المزارعين، وتم التأكد من اتباع المزارع كافة التوصيات الفنية التي حصل عليها من التدريبات الفنية، وذلك بحضور ومشاركة عدد من المزارعين.

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