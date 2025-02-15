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رياضة

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة بالدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

الدوري السعودي، يحل اتحاد جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الوحدة في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مواجهة قوية ومثيرة ضمن منافسات الدوري السعودي.


ويسعى فريق الاتحاد السعودي إلى تأكيد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه الهلال، من خلال الفوز بـ الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم على الوحدة.


ويتربع اتحاد جدة على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 49 نقطة في 19 مواجهة، بواقع 16 انتصارًا، وتعادل وحيد، ولقي الهزيمة في مواجهتين.


في المقابل، يقبع فريق الوحدة المركز 17 قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 في 19 مواجهة بواقع 3 انتصارات، و4 تعادلات، ولقي الهزيمة في 12 مواجهة.

 


موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والوحدة اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الوحدة في الدوري السعودي

ويمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الوحدة مباشر اليوم، عبر قنوات SSC السعودية، وبالأخص عبر قناة SSC 1، بتعليق كلًا من عبدالله الحربي - فهد عريشي.
 

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