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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تعرف على القنوات الناقلة لـ حكيم باشا

حكيم باشا
حكيم باشا

 يعرض مسلسل حكيم باشا خلال موسم رمضان 2025 على قناة CBC، وقناة الحياة، بالإضافة إالى منصة watch it، وذلك بعد تعاقد الشركة المنتجة مع هذه القنوات.

 

وانتهت أسرة مسلسل حكيم باشا الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان من تصوير ما يقرب من 90٪ من أحداث العمل، ومن المقرر أن تنتهي أسرة العمل من تصوير جميع المشاهد خلال الأسبوع المقبل، ليكون من أوائل الأعمال الجاهزة للعرض في السباق الرمضاني.

 

مسلسل حكيم باشا 

ويقدم المسلسل دراما صعيدي، ويعرض في رمضان 2025 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، وهو مكون من 30 حلقة.

 

أبطال مسلسل حكيم باشا 

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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