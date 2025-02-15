عون: ما حدث على طريق مطار بيروت تصرفات مرفوضة ومدانة ولا يمكن السماح بتكرارها

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ما حدث الليلة الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت، تصرفات مرفوضة ومدانة منوها بأن القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار.

وتابع الرئيس اللبناني العماد جوزف التطورات المتعلقة بقطع الطرق وإشعال النيران وأعمال الشغب، وأصدر توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات، وفتح جميع الطرق، وإزالة العوائق من الشوارع.

وشدد على ملاحقة المخلّين بالأمن واعتقالهم، وإحالتهم إلى القضاء الذي باشر تحقيقاته الميدانية، وفق الرئاسة اللبنانية.

ودان عون الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد "اليونيفيل" أثناء مروره على طريق المطار، واطمأن على حالته بعد إصابته بجروح، وأكد أن المعتدين سينالون عقابهم.

وأهاب بعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة قد تؤدي إلى تكرار ممارسات مشابهة، مشددًا على أن "التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلميًا".

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