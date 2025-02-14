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خارج الحدود

اليونيفيل تكشف هوية القائد المصاب بعد إحراق سيارة في بيروت

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

علقت قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) على إحراق محتجين سيارة تابعة لها في بيروت، مساء اليوم الجمعة.

 

اليونيفيل تكشف هوية القائد المصاب بعد إحراق سيارة في بيروت

وقالت اليونيفيل في بيان: "هذا المساء، تعرض موكب اليونيفيل الذي كان يقل قوات حفظ السلام إلى مطار بيروت لهجوم عنيف، وأُضرمت النيران في إحدى المركبات".

وتابع البيان: "أصيب نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان عائدًا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته".

وأضاف: "صدمنا من هذا الهجوم الفظيع على قوات حفظ السلام التي كانت تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال وقت عصيب".


واعتبر البيان أن "الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب، ونحن نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة".

وختم البيان: "يواصل جنود حفظ السلام العمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وفقا لولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701".

وليل الجمعة أضرم متظاهرون النيران في سيارة تابعة لقوات اليونيفيل على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".


وأشارت مصادر إلى إصابة فرد من قوات حفظ السلام، بعد إضرام مؤيدين لحزب الله النار في سيارة تابعة لليونيفيل قرب المطار.

ودفع الجيش اللبناني تعزيزات لفض المظاهرات، وضرب طوقًا أمنيًّا حول السيارة المحترقة.

واستنكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الاعتداءات التي طالت سيارة قوة الأمم المتحدة.

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الأمم المتحدة السلطات اللبنانية اليونيفيل جنوب لبنان

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