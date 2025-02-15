السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار السمك اليوم، الماكريل بـ 140 جنيهًا في سوق العبور

السمك
السمك

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025، في السطور التالية: 

<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 67 إلى 71 جنيهًا.
  • تراوحت  أسعار البلطي متوسط الحجم من 62 إلى 66 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 160 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيها للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 100 إلى 140 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 100 إلى 140 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 330 جنيها.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك السبيط

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 330 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 270 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 160 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
<strong>أسعار السمك</strong>
أسعار السمك

سعر السمك السردين

  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السمك أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى موقع فيتو فيتو اسعار الاسماك اليوم اسعار السمك اليوم سعر السمك اليوم سوق العبور اسعار الكابوريا

مواد متعلقة

البطاطس تسجل 8 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

يصل لـ 5 آلاف جنيه، أسعار بوكس ياميش رمضان 2025

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

سعر الخضار اليوم، انخفاض البسلة والبصل والليمون يواصل قفزاته

أسعار السمك اليوم، البوري بـ 180 جنيها وانخفاض ملحوظ في البلطي

سعر الفاكهة اليوم ، الفراولة تتراجع لـ 30 جنيها وارتفاع اليوسفي

أسعار البلح،مع قرب شهر رمضان ارتفاع ملحوظ في أسعار البلح والتمور

باستثناء السلفات، ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

حركة مؤشر الدولار، أين يتجه في التداولات العالمية اليوم السبت؟

مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 15 فبراير 2025

منوعات

المزيد

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

المزيد

خدمات

المزيد

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد الجولة الـ 14 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: وثيقة المدينة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل

معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية