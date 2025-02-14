الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن أعمال العنف الدائرة في مطار بيروت الآن (فيديو)

أصدرت قيادة الجيش اللبناني، بيانًا، لكشف تفاصيل ما يحدث في لبنان الآن، وفي محيط مطار بيروت.

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن أعمال العنف الدائرة في مطار بيروت الآن

وقال الجيش اللبناني: «تشهد عدة مناطق ولا سيما محيط مطار بيروت الدولي، احتجاجات تتخللها تعديات وأعمال شغب، بما في ذلك التعرض لعناصر من الجيش، ومهاجمة آليات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان -اليونيفيل- ومحاولة إغلاق طريق المطار».

بيان للجيش اللبناني عقب اعتداء مناصري حزب الله على طريق مطار بيروت: نحذر من توتر داخلي لا تحمد عقباه#لبنان#حزب_الله#قناة_الحدث pic.twitter.com/hswWLzJw1x — ا لـحـدث (@AlHadath) February 14, 2025

وحذرت قيادة الجيش المواطنين، من مواصلة هذه الممارسات، التي من شأنها خلق توتر داخلي، لا تحمد عقباه خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأضاف البيان: «تستمر الوحدات في تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وستعمل بكل حزم على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلين بالأمن».



وفي وقت سابق، هاجم عدد من الشبان موكبًا تابعًا لقوات اليونيفيل، على طريق المطار القديم في محيط الكوكودي، وتم إحراق جيب لليونيفيل، وقد تدخلت قوة من الجيش لملاحقة المعتدين.

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