الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

إصابة فرد من قوات يونيفيل بعد إشعال المحتجين النيران في سيارة أممية بلبنان

اليونيفيل
اليونيفيل

ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة، أن  أحد أفراد يونيفيل  أصيب بعد قيام مجموعة من المحتجين بإشعال النار في سيارة أممية بمحيط مطار بيروت.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة، أن الجيش اللبناني تدخل لوقف أعمال العنف على طريق مطار العاصمة بيروت.

أعمال عنف واحتجاجات في لبنان 

وقطع عدد من المحتجين طريق مطار بيروت بركام الأبنية واعتدوا على سيارات تابعة لـقوات اليونيفيل.

وفيما لا تزال قضية الطائرة الإيرانية التي منعت من التوجه إلى مطار بيروت، حاملة عشرات الزائرين اللبنانيين، متفاعلة، حرق مناصرون لحزب الله موكب لليونيفل وقطعوا طريق مطار العاصمة اللبنانية.

الجيش اللبناني يتدخل لإنهاء الاحتجاجات 


وأفادت العربية  بأن مناصرو حزب الله قاموا بتحطيم وحرق سيارات متوجهة إلى مطار بيروت.

وأوضحت أن دورية من ثلاثة آليات لقوات اليونيفيل على مدخل مطار بيروت تعرضت لاعتداءات حيث عمد بعض الشبان على ضرب العناصر وأخذ الأجهزة وحرق بعض القطع.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة موظفيها لتجنب طريق مطار بيروت بعد الاعتداءات الأخيرة.

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الجيش اللبناني بيروت يونيفيل مطار بيروت

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