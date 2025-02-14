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رياضة

بولونيا يقتنص فوزا صعبا أمام تورينو بثلاثية بالدوري الإيطالي

فريق بولونيا، فيتو
فريق بولونيا، فيتو

 الدوري الايطالي، فاز فريق بولونيا بصعوبة على نظيره تورينو بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2024/2025.

واحرز اهداف بولونيا دان ندوي في الدقيقة 20 و70 من ركلة جزاء.

بينما أحرز الهدف الثالث كريستيانو بيراجي في الدقيقة 90.

بينما جاءت أهداف تورينو عن طريق نيكولا واليف الماس.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإيطالي 

ويحتل بولونيا المركز السابع  برصيد 41 نقطة.

بينما يحتل تورينو المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

ويشهد الدوري الإيطالي منافسة شرسة على المراكز المتقدمة، حيث يتصدر نابولي الترتيب برصيد 55 نقطة، يليه إنتر ميلان برصيد 54 نقطة، ثم أتلانتا برصيد 50 نقطة، ولاتسيو برصيد 45 نقطة، ويوفنتوس برصيد 43 نقطة.

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