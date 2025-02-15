تشيلسي يسقط أمام برايتون بثلاثية بالدوري الإنجليزي

سقط فريق تشيلسي بالخسارة أمام برايتون بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب في افتتاح الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية برايتون في الشوط الأول عن طريق ميتوما ويانكوبا مينته في الدقائق 26 و37.

وأحرز الهدف الثالث مينته في الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة احتل فريق تشيلسي المركز الرابع 46 نقطة، بينما قفز برايتون للمركز الثامن برصيد 37 نقطة.

تشكيل تشيلسي ضد برايتون

تشكيل برايتون ضد تشيلسي

مواعيد مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

السبت 15 فبراير

ليستر سيتي ضد آرسنال - 2:30 مساءً

وست هام ضد برينتفورد - 5:00 مساءً

ساوثهامبتون ضد بورنموث - 5:00 مساءً

أستون فيلا ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساءً

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساءً

فولهام ضد نوتينجهام فورست - 5:00 مساءً

كريستال بالاس ضد إيفرتون - 7:30 مساءً

الأحد 16 فبراير

ليفربول ضد وولفرهامبتون - 4:00 مساءً

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 6:00 مساءً

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