لبنان تشهد احتجاجات كبري بسبب منع هبوط طائرة إيرانية

شهد لبنان لليوم الثاني على التوالي، اليوم الجمعه، قطع طريق المطار وطريق آخر، احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في مطار بيروت.

احتجاجات في لبنان بعد منع هبوط طائرة إيرانية

وتجددت التحركات الشعبية في الشارع رفضا لقرارات الحكومة اللبنانية بمنع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت.

وعمد المحتجون إلى قطع طريق المطار بالإطارات المشتعلة فيما أعاد الجيش اللبناني فتحها، كما قطع المحتجون طريق منطقة الشويفات بالإطارات المشتعلة.

الجعفري يؤكد: مطار بيروت لبيروت وليس لواشنطن



وفي رسالة وجهها المفتي الجعفري الممتاز في لبنان بمناسبة النصف من شعبان لهذا العام، قال أحمد قبلان: "منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة قلنا بأننا نريد حكومة شراكة وتضامن وطني، تخدم مصالح لبنان فقط، ولأن ما يجري في المطار لأمر خطير، أقول ليس من مصلحة لبنان أن يكون من ضمن موظفي عوكر (موقع مقر السفارة الأمريكية)، ومطار بيروت لبيروت وليس لواشنطن، وقرار منع الطائرة الإيرانية هو سياسي بامتياز وله ما بعده، وهو مرفوض بشدة ولن نقبل بلعبة إعدام تطال وجودنا وبلدنا وثقافتنا الوطنية".

وأضاف قبلان: "وبصراحة أكثر، ما يجري في البلد يطال طائفة بأكملها، والعين كانت وما زالت على رأس المقاومة، وحذارِ من اللعب بالنار، ونحن الذين خرجنا بالأمس القريب من حرب إسرائيلية شاركت فيها واشنطن و"الأطلسي" بقوة، ومع ذلك لم تستطع إسرائيل احتلال بلدة كالخيام.. إننا نرى أن بعض ما يجري في البلد استكمال لهذه الحرب، ولن نقبل بأي خنق أو عدوان علينا، ولن نسكت ولن نقبل بقتلنا وإعدامنا.

وتابع:"ونحن نقرأ ما يجري في المنطقة، وكيف يتم توظيفه، ولن ننام على ضيم، ولن نقبل بمشاريع وسياسيات غير وطنية، وزيف الشعارات والمواقف لا يفيد لمن يريد بناء وطن، والمطلوب حماية لبنان من كارثة قد تضع البلد بقلب الجحيم. وشهادة الرئيس رفيق الحريري وجع وطني جامع، والتمسّك بإرث الرئيس الحريري السيادي ضرورة وطنية للبنان".

وأردف: "بخصوص اتفاق وقف النار فإن الحكومة مطالبة أن تكون سيادية بامتياز، وأن تتعامل مع لجنة وقف النار من باب الند للند، وأي بقاء إسرائيلي في بعض النقاط أو البلدات الجنوبية هو احتلال، وسنتعامل معه بهذا المنطق، والبلد قوي بجيشه وشعبه ومقاومته، والقيمة الأساس تبدأ وتنتهي بالشراكة الوطنية، وميثاقية هذا البلد أساس شرعية العمل الحكومي، ومصلحة لبنان تمر بمكونات هذا البلد الوطنية، ودون ذلك خراب وكوارث لصالح "كارتيلات" الفتنة الخارجية التي تعمل على تمزيق لبنان".

وختم المفتي قائلا: "إن قضايا العرب والمنطقة من قضايا لبنان، وما يجري في غزة يهمّ لبنان، وقدرة ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) على قلب موازين المنطقة فيها من الضعف ما فيها، ولذلك لا بد من تسوية عربية إسلامية وسط فوضى أمريكية وواقع دولي غارق بالأزمات، والسعودية وإيران كقوتين متعاونتين ضرورة ماسة للمنطقة ولبنان، وسوريا جار شقيق ويجب تأمين مصالح لبنان وسوريا بطريقة تتناسب مع السيادة الوطنية لكلا البلدين".

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