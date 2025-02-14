الجمعة 14 فبراير 2025
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أخبار مصر

افتتاح تجريبي لمعارض "أهلًا رمضان" غدًا في مدن أكتوبر الجديدة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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يُجري المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، غدًا السبت، الافتتاح التجريبي لمعارض "أهلًا رمضان" المقامة في المدن الجديدة بالمحافظة، وهي: السادس من أكتوبر، أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد اكتمال تجهيز هذه المعارض لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، حيث توفر سلعًا استراتيجية ومواد غذائية بأسعار مناسبة، تلبي احتياجات الأسر قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

30 معرضًا لـ"أهلًا رمضان" في جميع أنحاء محافظة الجيزة

ويأتي هذا الافتتاح التجريبي قبل أيام من الافتتاح الرسمي الذي سيشرف عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحوالي 30 معرضًا لـ"أهلًا رمضان" في جميع أنحاء محافظة الجيزة. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه المعارض بشكل كبير في توفير السلع الأساسية، بما في ذلك اللحوم والدواجن، لسكان المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم المواطنين والتخفيف من أعباء المعيشة ومحاربة الغلاء.

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