أسباب الغضب والعدوانية لدى مصابي الخرف وطرق التعامل مع المرضى

قد تجعل التغيرات السلوكية، مثل الغضب والعدوان، رعاية شخص مصاب بالخرف أمرًا صعبًا، ويمكن أن تحدث في أي وقت ولكنها تؤثر على بعض الأشخاص بشكل أكبر في المراحل المتوسطة إلى المتأخرة.

التغيرات في الشخصية والسلوك شائعة لدى الأشخاص المصابين بـالخرف، وقد تتضمن هذه التغييرات نوبات غضب وسلوكيات عدوانية مثل الصراخ والتهديدات اللفظية والعنف الجسدي وإتلاف الممتلكات، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

وفهم أسباب سلوكهم يمكن أن يساعد في منع حدوث السلوكيات مرة أخرى ومساعدة مقدمي الرعاية على الاستجابة والتأقلم بشكل أفضل.

الغضب لدى الأشخاص المصابين بالخرف

قد تكون هناك أحيانًا علامات تحذيرية، مثل التغيرات في الصوت وتعبيرات الوجه، عندما يغضب الشخص المصاب بالخرف، ومع ذلك، قد يحدث هذا الغضب أيضًا بشكل عفوي دون سبب واضح أو بسبب أشياء تبدو صغيرة.

قد يظهر الغضب لدى الأشخاص المصابين بالخرف في أشكال جسدية أو لفظية:

الصراخ

محاولة الهجوم جسديًا

الإساءة اللفظية مثل التهديدات والإهانات

الإساءة الجسدية مثل القرص والعض والخدش والقرص وسحب الشعر

رمي الأشياء

قد يكون للعدوان ارتباط بشخصية الشخص قبل الخرف، ومع ذلك، يمكن للأشخاص الذين لم يُعرف عنهم العدوانية قبل الإصابة بهذه الحالة أن يتغيروا أيضًا.

قد تبدأ هذه التغييرات السلوكية في المراحل المتوسطة إلى المتأخرة من معظم أنواع الخرف، وقد تصبح أكثر وضوحًا حيث يحتاج الشخص إلى مزيد من المساعدة العملية لأداء الأنشطة اليومية مثل ارتداء الملابس وتناول الطعام، وتزداد مع الوقت ويمكن ملاحظتها بشكل أكبر في كبار السن داخل المؤسسات.

أسباب العدوانية والعصابية لدي مصابي الخرف

يحدث الخرف عندما تتوقف الخلايا العصبية والخلايا العصبية السليمة في الدماغ عن العمل وتموت، ويؤدي هذا إلى فقدان الوظائف الإدراكية مثل التفكير والذاكرة وحل المشكلات والحكم.

قد تجعل هذه الأعراض الشخص المصاب بالخرف يشعر بالحرج والإحباط والاستخفاف، مما يجعله يتفاعل بقسوة وغضب.

بعض الأسباب المحتملة للغضب المتعلقة بأعراض الخرف:

عدم القدرة على التعرف

قد لا يتذكر الأشخاص المصابون بالخرف الأشخاص، حتى المقربين منهم، وقد يسبب هذا الخوف والقلق وقد يجعلهم يشعرون بالتهديد.

سوء الفهم

قد يصبح التواصل مع الأشخاص المصابين بالخرف أكثر صعوبة لأنهم يفقدون قدرتهم على فهم ما يقوله الآخرون.

قد يعتقد الأشخاص المصابون بهذه الحالة أن مقدمي الرعاية مخطئون ويسيئون فهمهم أو تفسيرهم، وقد يشعرون بالإحباط أو سوء التفسير أو الخوف، مما يؤدي إلى نوبات الغضب.

الارتباك

مع تقدم المرض، قد لا يتمكن الشخص من التعرف على الأشخاص والأماكن، وقد يجعل هذا الشخص يشعر بالارتباك ويؤدي إلى الغضب أو العدوان.

جنون العظمة والأوهام

قد يحمل الشخص المصاب بالخرف أفكارًا غير منطقية يمكن أن تجعله يشعر بالخوف والقلق، وقد يصاب بجنون العظمة ويشك في الأشخاص من حوله.

دون حل هذه الأفكار، قد تتطور إلى أوهام، وعندما يتحدى الآخرون هذه الأوهام أو السلوكيات، قد يتفاعل الشخص بعدوانية.

الهلوسة

الهلوسة هي تصورات خاطئة تؤثر على الحواس تبدو حقيقية ولكنها تنشأ من العقل.

الهلوسة اللمسية، مثل الشعور بالحشرات الزاحفة على الجلد، أو الهلوسة البصرية، مثل رؤية أحبائهم الموتى، قد تسبب الخوف والارتباك الذي يمكن أن يؤدي إلى نوبات الغضب.

العوامل البيئية

العديد من الأشخاص المصابين بالخرف يعملون بشكل أفضل في الصباح ويكونون أكثر يقظة في أوقات معينة، وقد يشعرون بالإرهاق من البيئات والأشخاص غير المألوفين أو عندما تكون هناك ضوضاء عالية أو فوضى مادية أو بيئة مفرطة النشاط.

يمكن للعديد من العوامل أيضًا أن تؤدي إلى ذلك، مثل:

الانزعاج الجسدي، بما في ذلك الألم والجوع وقلة النوم

الإحباط من عدم القدرة على القيام بمهام بسيطة

الآثار الجانبية للأدوية

المحفزات العاطفية مثل الشعور بالإرهاق أو الوحدة أو الملل

المحفزات العقلية، مثل فقدان سلسلة الأفكار والذكريات المختلطة

قد يفقد الأفراد أيضًا قدرتهم على التحكم في اندفاعاتهم وتنظيم عواطفهم، وهذا يجعلهم يعبرون عن غضبهم في نوبات بدلًا من إظهاره بطرق أخرى، مثل الانسحاب أو الصمت.

نصائح للاستجابة والتكيف مع المصابين بالخرف من المقربين

على الرغم من أن الغضب والعدوان قد يكونان محزنين ومحبطين لمقدمي الرعاية، إلا أن هناك خطوات يمكن للأشخاص اتخاذها للتكيف مع هذه السلوكيات.

نصائح لمساعدة على الاستجابة لنوبات الغضب والسلوكيات المتغيرة:

حاول تحديد السبب

يجب محاولة تذكر ما حدث قبل رد الفعل الذي ربما أثار سلوك شخص ما، وقد تكون هناك أيضًا أنماط عندما يغضبون، مثل خلال وقت معين، ومن الضروري أيضًا استبعاد الألم والجوع والملل وقلة النوم.

صرف انتباههم

يمكن أن يساعد التشتيت في صرف ذهن الشخص عن محفز، مثل الارتباك أو التركيز على فكرة غير عقلانية، ويمكن أن يساعد تغيير المشهد أو القيام بنشاط أو تشغيل الموسيقى أو سرد قصة في تحويل انتباه الشخص.

الاستجابة بشكل مناسب

لا ينبغي محاول إقناع الشخص المصاب بالخرف بالتخلي عن معتقداته أو الجدال معه، وقد يكون من الأفضل طرح الأسئلة للسماح له بالتعبير عن مشاعره.

إذا حاولوا الاعتداء جسديًا، فيجب على الشخص تجنب الاتصال الجسدي وعدم الرد على العنف بالقوة.

امنحهم المساحة والوقت

قد يتراجع مقدمو الرعاية أو ينسحبون من الموقف أو الغرفة لإعطاء الشخص الوقت ليهدأ، وقد يساعد هذا في تبديد غضبه.

الاستجابة بهدوء

يمكن للأشخاص المصابين بالخرف اكتشاف الضيق والغضب لدى الآخرين وقد يعكسون هذه المشاعر أو يزيدون من غضبهم، ويجب على مقدمي الرعاية الاستجابة دائمًا بنبرة صوت هادئة وأن يكونوا على دراية بردود أفعالهم.

لا تأخذ الهجمات على محمل شخصي

إن الأشياء التي يقولها الشخص المصاب بالخرف في حالة الغضب غالبًا ما تكون بسبب محفزات أو ارتباك، إنهم لا يحاولون إيذاء الآخرين عمدًا.

يمكن لمقدمي الرعاية أن يكونوا متفهمين وصبورين مع ما يحاولون التعبير عنه.

تحدث مع أخصائي رعاية صحية

قد يكون سلوكهم ثانويًا لعدوى أو حالة مؤلمة، ومشاكل في النوم، وآثار جانبية للأدوية، والإمساك.

يمكن أن يساعد الفحص الطبي في تحديد أي مشكلات أساسية.

العلاج

قد تساعد العديد من العلاجات غير الطبية مقدمي الرعاية في إدارة الغضب لدى الأشخاص المصابين بالخرف، وهي تشمل:

وضعهم في بيئة مألوفة وهادئة

استخدام العلامات والملصقات

القيام بأنشطة مثل الحرف اليدوية والبحث في كتاب الذاكرة

إنشاء روتين ثابت

القيام بنشاط بدني وممارسة الرياضة بانتظام

قد تساعد مضادات الذهان والأدوية الأخرى في تخفيف عدوانيتهم ​​ولكنها لا تعالج السبب الأساسي، وقد تأتي أيضًا مع آثار جانبية وزيادة معدل الوفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.