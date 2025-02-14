الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص دهستهم سيارة أعلى طريق الواحات

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بهم أعلى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث أعلى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

وبالفحص تبين أن سيارة اصطدمت بـ3 أشخاص أثناء عبورهم الطريق، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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