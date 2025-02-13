مبادرات جديدة لتحسين حياة أهالي الجيزة بالتعاون مع هيئة البترول

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد من الهيئة المصرية العامة للبترول، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المجتمعية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الجيزة أهمية تطوير الشراكة مع مختلف الجهات، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية في مختلف القطاعات.

مجالات التعاون المقترحة

وناقش الجانبان عددًا من المقترحات، التي سيتم البدء في تنفيذها قريبًا، وتشمل:

تطوير البنية التحتية لمستشفى أوسيم: ويشمل المقترح تغيير لوحة الكهرباء الرئيسية في المستشفى، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتوفيرها، مما ينعكس إيجابًا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

دعم برنامج محو الأمية: حيث بحث الجانبان توفير المواقع والمعلمين والأدوات اللازمة للتوسع في برنامج محو الأمية، بهدف تسريع وتيرة القضاء على الأمية بين أهالي المحافظة.

كما تم بحث إمكانية تنفيذ مشروع لإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية من مخلفات المزارع، وذلك من خلال توفير خزانات للمزارعين في مختلف المراكز والمدن.

وأعرب أعضاء وفد الهيئة المصرية العامة للبترول عن استعدادهم لبحث المزيد من أوجه الدعم، في مختلف مجالات العمل، بهدف خدمة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.



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