حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة 600 ألف جنيه من صيدلية بالعمرانية

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 أشخاص متهمين بسرقة 600 ألف جنيه وجهاز DVR الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة من صيدلية بمنطقة العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين بالجيزة

تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث العمرانية، المقدم أيمن السكوري، يفيد بأن مالكة الصيدلية قد حضرت إلى ديوان القسم وحررت محضرًا بسرقة 600 ألف جنيه وجهاز DVR الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة.



على الفور، تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عمرو حجازي، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، تمكن الفريق من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم: محمود.ش (25 عامًا، دليفري)، محمد.م (22 عامًا، دليفري)، وعادل.م (25 عامًا، عامل).

تم القبض عليهم بواسطة المقدم أيمن السكوري والقوة المرافقة له، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وأرشدوا عن المسروقات، وقد تولت النيابة التحقيق في القضية.

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