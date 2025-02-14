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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لـ تشيلسي وفابيان هورتسلر مدرب برايتون تشكيل فريقيهما للمباراة المرتقبة التي تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب في افتتاح الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي ضد برايتون 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎STARTING STARTINGXI XI 12 JORGENSEN 27 GUSTO 23 CHALOBAH 6 COLWILL 3 CUCURELLA 25 CAICEDO ENZO (C) MADUEKE 8 11 20 PALMER 7 NETO NKUNKU 18 SUBSTITUTES SANCHEZ ACHEAMPONG TOSIN ANSELMINO JAMES AMOUGOU DEWSBURY-HALL SANCHO GEORGE SNIENICREROTE ALTIEN CUTRALL‎‏'‏‏

تشكيل برايتون ضد تشيلسي 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎កបគេបជាបិផ្ត 4도플식트 CHELSEA ស OMTRALLCORO LINE-UP Premier League এক LAN PRESS STARTING XI VERBRUGGEN LAMPTEY WEBSTER GEORGINIO MINTEH WELBECK (C) BALEBA MITOMA VAN HECKE VELTMAN HINSHELWOOD SUBS RUSHWORTH, GRUDA, JOAO PEDRO, ADINGRA, CASHIN, GOMEZ, AYARI, WIEFFER, O'RILEY‎‏'‏‏

مواعيد مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

السبت 15 فبراير 

ليستر سيتي ضد أرسنال - 2:30 مساءً

وست هام ضد برينتفورد - 5:00 مساءً 

ساوثهامبتون ضد بورنموث - 5:00 مساءً 

أستون فيلا ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساءً 

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساءً 

فولهام ضد نوتينجهام فورست - 5:00 مساءً 

كريستال بالاس ضد إيفرتون - 7:30 مساءً

الأحد 16 فبراير 

ليفربول ضد وولفرهامبتون - 4:00 مساءً

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 6:00 مساءً

 

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تشيلسي برايتون تشيلسي وبرايتون مباراة تشيلسي وبرايتون الدوري الانجليزي

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