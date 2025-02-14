حقق ملايين المشاهدات، حقيقة فيديو انفجار مبنى في جدة

تداولت عدة حسابات على منصة إكس، مقطع فيديو يزعم أنه يوثق انفجارا وقع مؤخرًا في مبنى جراء قصف على مدينة جدة السعودية.

فيديو انفجار جدة

وانتشر الفيديو بصورة سريعة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار عدة روايات على الشبكات الاجتماعية عن سماع دوي انفجار في جدة، مساء الخميس. وفي هذه الأثناء، انتشر مقطع فيديو منسوب إلى الحادث.

وحققت إحدى نسخ الفيديو المتداولة حوالي 3 ملايين مشاهدة، وكانت الرواية المُصاحبة للمقطع تزعم “انفجار أحد المباني في جدة.. جراء قصف على أهداف سعودية وحتى الآن لا يوجد أي خبر أو تصريح. الأهالي في المنطقة يؤكدون أن قوة الصوت كانت مرعبة يبدو أن الحوثي يطلق مسيراته".

🇾🇪💥🇮🇱‼️The Ashkelon power plant is in flames ‼️



The Yemeni Houthis have struck back. 💥

These people are truly brave and determined, and they can also accurately target with their hypersonic missiles. pic.twitter.com/e2f1tzrRhj — Zahoor Ahmed Kandroo (@zahoorkandroo) December 25, 2024



وعندما تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو، وجد أنه يعود إلى قصف شنه الحوثيون على منشآت شركة أرامكو النفطية في جدة في 25 مارس 2022.

وتبنى الحوثيون الهجمات، فيما قال بيان للتحالف في اليمن، إن المملكة تعرضت لـ 16 "هجومًا عدائيًا".

مصدر صوت الانفجار الذي سمعه الأهالي

وكانت اللقطات المتداولة حاليًا بسياق مضلل، منشورة عبر الشبكات الاجتماعية بالتزامن مع الهجمات الحوثية على جدة قبل عامين.

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن في 2 أبريل 2022، انخفضت الأعمال العدائية، بعد مشاورات في السعودية وسلطنة عمان برعاية الأمم المتحدة.

في غضون ذلك، أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أن الصوت الذي سمع في بعض أنحاء مدينة جدة، كانت نتيجة لحادث مروري وقع بين مركبتين إحداهما شاحنة، مما أدى إلى انفجار محدود، وذلك دون وقوع وفيات أو إصابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.