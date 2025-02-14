طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

حاول رجل حرق نسخة من القرآن الكريم أمام مقر السفارة التركية في نايتسبريدج، في حادثة أثارت الجدل في لندن.

حرق نسخة من القران امام السفاة التركية بلندن

أظهرت مقاطع فيديو متداولة الرجل وهو يحمل كتابًا مشتعلًا بالقرب من الحاجز المؤدي إلى القنصلية التركية.

وعلى الفور، اقترب منه مسن، ليضربه ويركله بعنف بعد أن انتزع الكتاب المحترق منه. كما أخرج المسن سكينًا محاولًا طعن الرجل الذي سقط على الأرض.

الشرطة البريطانية أكدت أنها ألقت القبض على الرجل المهاجم للاشتباه في حيازته سلاحًا هجوميًا وإحداث أذى جسدي خطير. كما تم نقل الرجل المعتدي إلى المستشفى بسبب إصابة في إصبعه، لكنه لم يصب بأي طعنات.

سبب واقعة حرق المصحف المتعمد

يُذكر أن الرجل الذي حاول حرق المصحف كتب عبر منشور سابق أنه سيذهب إلى لندن لحرق المصحف "من أجل سلوان موميكا".

وسلوان موميكا هو لاجئ عراقي في السويد اشتهر بحرق نسخ من القرآن الكريم في عام 2023، ما أثار موجة من الاحتجاجات والإدانات في دول إسلامية عديدة حول العالم. في 29 يناير 2025.

قُتل موميكا في السويد خلال بث مباشر على منصة تيك توك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.