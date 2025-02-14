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خارج الحدود

بريطانيا تؤكد التزامها بمسار انضمام أوكرانيا للناتو

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة ملتزمة اتباع أوكرانيا "مسارا لا عودة عنه باتجاه الناتو" (حلف شمال الأطلسي).

 بريطانيا تؤكد التزامها بمسار انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"
 

وقالت ناطقة باسم مكتب ستارمر، إن "رئيس الوزراء أكد التزام المملكة المتحدة حيال اتباع أوكرانيا مسارا لا عودة عنه إلى الناتو، بناء على ما اتفق عليه الحلفاء في قمة واشنطن العام الماضي".

أتى ذلك بعدما أشارت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى أن فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ليست واقعية، وفق ما أوردت "فرانس برس".

 

وكان زيلينسكي قد طالب في وقت سابق، الدول الغربية بإرسال قوة عسكرية قوامها 100 ألف جندي إلى أوكرانيا، في إطار ما وصفه بـ"الضمانات الأمنية".

وقال زيلينسكي في لقاء مع قناة "نحن أوكرانيا": "ما معنى الضمانات الأمنية؟ تعني الانضمام إلى الناتو، الحصول على أسلحة، صواريخ، وحتى السلاح النووي... أو أننا سننشئ ناتو خاصًّا بنا في أوكرانيا. إذا كان ذلك ممكنًا، فلنفعلها وننشئه هنا".

وأضاف: "في هذه الحالة، تأتي الأسلحة من الناتو، والقوات من الأوروبيين والأمريكيين، لكن ليس بعدد محدود من 5 أو 7 آلاف جندي فقط، نحن بحاجة إلى 100 ألف جندي على الأقل".

 

 

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