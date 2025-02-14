الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة وزاهي حواس أبرز الحضور في احتفالية الأهلي بمعبد حتشبسوت (صور)

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

يحضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، وزاهي حواس، وعدد من الشخصيات البارزة الاحتفالية الكبرى التي يقيمها النادي الأهلي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر؛ احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي.

ووصل منذ قليل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي أمين الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الأهلي إلى الاحتفالية المقامة في معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر. 

وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد

وتم إعداد برنامج خاص لهذا الحدث العالمي، كما تشهد الاحتفالية اليوم الإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وانطلاق بنائه وذلك بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة. 

وأبرز الشخصيات التي وجه لهم مسئولو النادي الأهلي الدعوة؛ الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وحسن حمدي ومحمود طاهر رئيسي النادي السابقين، ومن قبلهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الذي اعتذر عن عدم حضور الحفل بسبب ارتباطاته التي تتعارض مع حدث اليوم.

الأهلي يعتمد تصميم ستاد النادي 

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد اعتمد في جلسته، الأخيرة، التصميم الذي تقدمت به شركة القلعة الحمراء الحاصلة على حق إنشاء وإدارة استاد الأهلي الجديد.

وأكد الخطيب شكره لمجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية السابق، برئاسة أيمن إسماعيل، على جهوده المخلصة خلال فترة توليه المسئولية لإنجاز حلم الاستاد الذي استكمله مجلس إدارة الشركة الحالي، برئاسة المهندس تامر نصر.

كذلك وجَّه الخطيب الشكر إلى شركة القلعة الحمراء لالتزامها بالبرنامج الزمني وتعاونها مع أفضل الشركات العالمية للخروج بتصميم استاد الأهلي بالصورة التي يتم عرضها على الجماهير في حفل كبير اليوم 14 فبراير الجاري، وفق رؤية مجلس إدارة النادي وشركاته المتخصصة في هذا الشأن.

حيث أكد محمود الخطيب أن ما يحدث الآن هو نتاج قرار المجلس الحكيم بإنشاء أذرع استثمارية وفنية للأهلي ممثلة في شركاته التي يحصد الأهلي ثمارها اليوم، في أولى خطوات إنجاز هذا الحلم الكبير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي الأهلي زاهي حواس سيد عبد الحفيظ

مواد متعلقة

الخطيب يصل احتفالية الأهلي في معبد حتشبسوت

بدء توافد الحضور على احتفالية الأهلي بمعبد حتشبسوت
ads

الأكثر قراءة

شاهد، تأثر زوجة الخطيب خلال كلمته في حفل تدشين استاد النادي الأهلي

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

اقوى رد على شائعة رسوم المساعدات، كويتي ينقل شهادته من أمام معبر رفح (فيديو)

في أول اجتماع له، جوزيه بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر

الخطيب: يجب تقدير الأهلي لما يحققه من إنجازات

الاتفاق تم، كواليس جديدة تكشف اقتراب صلاح من التجديد لليفربول

الصين تهدد بتحدي أمريكا والرد على استفزازاتها

12 صورة ترصد المران الأول لـ بيسيرو مع الزمالك

منوعات

المزيد

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 104 داخل غرفة الاحتجاز بالسجن (صور)

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

رائدة الفضاء الأمريكية العالقة: سأضطر إلى تعلم المشي من جديد

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه للطن

تبدأ من 32 جنيهًا، أسعار السكر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

33 عاما تدريب.. من هو بيسيرو مدرب الزمالك الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء لتعجيل الزواج في عيد الحب

طاعة الله ورسوله، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 12 بسورة التغابن

تفسير حلم شروق الشمس وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية