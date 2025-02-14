الجمعة 14 فبراير 2025
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محافظات

تحرير 93 محضرا تموينيا بعدم الإعلان عن الأسعار في قنا (صور)

قنا،فيتو
قنا،فيتو

تمكنت مديرية التموين، بمحافظة قنا بالتنسيق مع الطب البيطرى والصحة من شن عدة حملات علي الاسواق.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور وزير التموين وبتوجيهات الدكتور محافظ قنا،وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتورة سحر عجاج وكيل المديرية بشأن تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

ومواجهة جشع  التجار واحتكارهم للسلع وضبط الاسعار علي أرض الواقع والتأكد من مدي توافر السلع الاستراتيجية الهامة وتنفيذ استراتيجية ورؤية  وزارة التموين لتحقيق الصالح العام وحماية حقوق المواطنين.

ضبط تروسكل محمل بالدقيق

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين أن المديرية تمكنت من ضبط تروسكل محمل عليه ٢١ جوال  دقيق مخابز،و٤ جوال ردة بغرض  التجميع والبيع فى السوق السوداء بمركز نجع حمادي.

مخالفات قطاع الأسواق بقنا

تم تحرير٩٣ محضر عدم الإعلان عن الأسعار،وتحرير ٢ محضر سلع مجهولة المصدر( تم ضبط ٢٩ طبق مصنعات غذائية وضبط ٩٦ مشروب صناعي للأطفال )،وتحرير ٢٢ محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير ( تم ضبط عدد ٢٠ علبة تونة وضبط ٣٦ علبة سجائر وعدد ١ لفة سكر و٣٥ كجم أرز وضبط ١٠٠ كجم مكرونة و٢ شيكارة دقيق فاخر وضبط ٢ كرتونة زبيب و١٠ فلاشات معدنية )وتحرير ٢ محاضر سلع منتهية الصلاحية ( تم ضبط ١٦ عبوة مصنعات غذائية و٣٨ كيس سحلب وضبط ٦ زجاجة خل تفاح )وتحرير محضر تصرف في عدد ٢٦ زجاجة زيت تموينى، وتحرير ٥ محضر مغلق تاجر تموينى وجمعيتى.

مخالفات المخابز البلدية والسياحية 

تم تحرير  ٨ محاضر تجميع وتصرف في دقيق بلدي ( تم ضبط ٢٤٩٠ كيلو دقيق بلدى وضبط ٤٦ شيكارة دقيق مخابز وجوال دقيق مدعم )وتحرير ١١ محضر مغلق مستودع دقيق بلدي، وتحرير ١٢ محضر تقرير خبز غير مطابق في المواصفات،وتحرير ٤ محضر عدم نظافة أدوات العجن،وتحرير ٦ محضر نقص وزن في رغيف الخبز،وتحرير ٥ محاضر عدم وجود قائمة تشغيل، وتحرير ٢ محضر لإدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص المخبز سياحى،وتحرير ١٢ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

 

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تموين قنا قنا محافظ قنا محافظة قنا مركز نجع حمادي وكيل وزارة التموين

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