الجمعة 14 فبراير 2025
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محافظات

ضبط بطاقات تموينية لدى أحد محلات بيع الدقيق الحر في قنا (صور)

قنا،فيتو
قنا،فيتو

تمكنت مديرية التموين، بمحافظة قنا، من  ضبط ماكينة صرف دقيق مدعم استخراج ٨٧.٥ % خارج العين المرخص لها في أحد محلات بيع  الدقيق الحر ببندر قنا، وذلك بغرض التربح الغير مشروع، وتم ضبط ٢٥٦ بطاقة تموينية.

وذلك ضمن الجهود الرقابية التي تقوم بها مديرية التموين برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا لضمان حصول المواطنين علي الدعم الكامل لهم دون نقص أو تلاعب من قبل التجار.

كما ناشد حسن القط وكيل وزارة التموين المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي منشأة لأن في حالة ضبط البطاقات في أي منشأة أيا كانت سوف يتم إيقافها.


الحملة تمت تحت إشراف إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وبحضور أحمد جمال الدين مدير إدارة تموين دشنا ومحمد أبو المجد رئيس الرقابة بالمديرية وياسر محمد فهمي رئيس الرقابة بإدارة تموين مركز قنا.

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حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا دشنا محافظة قنا مركز قنا وكيل وزارة التموين بقنا

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