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أخبار مصر

افتتاح معرض "أهلًا رمضان " بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

ينظم القطاع مهرجان "أهلًا رمضان" وذلك برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وفى إطار الدور المجتمعى الذى يقدمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 إفتتاح معرض "أهلًا رمضان" بجامعة عين شمس

وتحت إشراف  اللواء  حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى الحرم الرئيسي أمام كلية العلوم فى الفترة من من ١٦ إلى ٢٧ فبراير، ويضم المعرض أكثر من عشرين شركة مصرية، وعدد من العارضين للسلع الرمضانية بأسعار تنافسية.

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جامعة عين شمس المجتمع وتنمية البيئة حلول شهر رمضان خدمة المجتمع وتنمية البيئة رمضان الكريم شهر رمضان محمد ضياء زين العابدين

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