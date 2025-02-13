أصداء الصحافة البريطانية بعد مشادة ليفربول وإيفرتون (فيديو)

أهدر ليفربول نقطتين بعد تعثره بالتعادل مع إيفرتون في اللحظات الأخيرة، حيث يتطلع ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحدثت مشادة عنيفة بين لاعبي ليفربول وإيفرتون، كورتيس جونز وعبد الله دوكوريه، بعدما احتفل الأخير بالتعادل أمام جماهير الريدز، مما أدى إلى تصاعد التوتر داخل الملعب.

وحاول عدد من لاعبي ليفربول التدخل لتهدئة الأوضاع وإبعاد جونز، لكن الحكم قرر طرد كلا اللاعبين بسبب الاشتباك.

بدوره، دخل مدرب ليفربول، آرني سلوت، في جدال حاد مع الحكم، مايكل أوليفر، اعتراضًا على قراراته، ليحصل هو الآخر على الطرد وغادر الملعب بعد الصافرة.



أصداء الصحافة البريطانية بعد ديربي ليفربول وإيفرتون



صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “إيفرتون يجن جنونه بعد هدف التعادل المتأخر”.

“مشاجرة جماعية بين لاعبي ليفربول وإيفرتون بعد صافرة النهاية وسلوت يُطرد في النهاية”.

“انقلبت مباراة ديربي ميرسيسايد إلى فوضى الليلة الماضية بعد تسجيل جيمس تاركوفيسكي هدف التعادل في الدقيقة 98”.

“تم طرد كورتيس جونز ومدرب ليفربول كذلك عبد الله دوكوريه بعد الاحتفال أمام جماهير الريدز”.



بينما كتبت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “إيفرتون سجل هدف التعادل القاتل في اللحظات الأخيرة لتندلع الفوضى في ملعب جوديسون بارك في آخر ديربي له لينتهي بشكل قبيح”.

وأضافت “ديلي إكسبريس” البريطانية: “صدمة تاركوفسكي تشعل مشاجرة شرسة بين لاعبي ليفربول وإيفرتون بنهاية الديربي وتلقى كورتيس جونز، عبد الله دوكوريه وآرني سلوت الطرد بعد صافرة النهاية”.

وقالت صحيفة “ديلي تيليجراف” البريطانية: “سلوت تحصل على الطرد بعد احتجاجات ضد حكم المباراة عقب هدف التعادل لإيفرتون في اللحظات الأخيرة”.

“كانت هناك مشاجرة بين اللاعبين وقام الحكم مايكل أوليفر بطرد كورتيس جونز، عبد الله دوكوريه على ملعب جوديسون بارك”.

وعزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة بعد تعادله مع إيفرتون 2-2 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من البريميرليج.



المباريات المتبقية لليفربول وأرسنال

ومازال ينتظر ليفربول وأرسنال مباريات قوية في صراع الصدارة في ظل فارق الـ7 نقاط لصالح الريدز.

وفيما يلي جدول المباريات المتبقية لليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز:

ليفربول:

25 - وولفز (داخل)

26 - ليستر (خارج)

27 - مان سيتي (خارج)

28 - نيوكاسل (داخل)

29 - ساوثهامبتون (داخل)

30 - إيفرتون (داخل)

31 - فولهام (داخل)

32 - وست هام (داخل)

33 - ليستر (خارج)

34 - توتنهام (داخل)

37 - برايتون (خارج)

38 - كريستال بالاس (داخل)

أرسنال:

25 - ليستر (خارج)

26 - وست هام (داخل)

27 - نوتينغهام فورست (خارج)

28 - مانشستر يونايتد (خارج)

29 - تشيلسي (داخل)

30 - فولهام (داخل)

31 - إيفرتون (خارج)

32 - برينتفورد (داخل)

33 - إيبسويتش (خارج)

34 - كريستال بالاس (داخل)

37 - نيوكاسل (داخل)

38 - ساوثهامبتون (خارج)

وتعادل فريق ليفربول أمام إيفرتون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.