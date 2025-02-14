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حوادث

حبس 65 متهما لحيازتهم 70 قطعة سلاح ناري بأسيوط

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بـمحافظة أسيوط بحبس 65 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر غير المرخصة بنطاق المحافظة.

 

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 


وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة أسيوط عن ضبط 70 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"، عبارة عن 26 بندقية آلية - 23 بندقية خرطوش - 5 طبنجات – 16 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 65 متهم "لـ15 منهم معلومات جنائية"

 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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