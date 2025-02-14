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حوادث

حبس 21 متهما لحيازتهم 10 كيلو مواد مخدرة بأسيوط

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 21 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 10 كيلو مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم فى محيط محافظة أسيوط.

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 


وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة أسيوط عن ضبط 14 قضية جلب مواد مخدرة، ضبط خلالها قرابة 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش، أكثر من  كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من الأقراص المخدرة بحوزة 21 متهم "لـ11 منهم معلومات جنائية"،

 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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