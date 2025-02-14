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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأيرلندي التعاون في مجال التدريب المهني والتوظيف

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع نائب رئيس وزراء وزير الخارجية الأيرلندي

التقى د. بدر عبد العاطي  وزير الخارجية والهجرة مع "سايمون هاريس" نائب رئيس وزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي يوم ١٤ فبراير على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأيرلندي

أكد الوزير عبد العاطى الحرص على متابعة مخرجات زيارة رئيس الجمهورية إلى أيرلندا في ديسمبر ٢٠٢٤ والدفع بعجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

كما أعرب عن التطلع للمضى قدمًا للتعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني والتوظيف وانتقال العمالة المصرية الماهرة لأيرلندا، وكذلك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

وثمن وزير الخارجية دعم ايرلندا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي والتطلع لاستمرار الدعم الأيرلندى للموقف المصري في ذلك الإطار بما في ذلك تمرير صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بمبلغ ٤ مليار يورو.

واستعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر في متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وثمن موقف أيرلندا المُشرف من القضية الفلسطينية.

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