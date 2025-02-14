عبد العاطي يؤكد لوزيرة خارجية أيسلندا أهمية إعادة إعمار غزة في وجود الفلسطينيين

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع ثيوجيردور كاترين جونارسدوتير وزيرة خارجية أيسلندا، اليوم على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

قدم عبد العاطى خلال اللقاء التهنئة لوزيرة خارجية أيسلندا بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، كما قدم التهنئة على نجاح قمة مجلس الدول النوردية التي استضافتها أيسلندا العام الماضي، مشيرًا إلى التطلع للتعاون مع الدول النوردية، وبحث إمكانية التعاون البرلماني بين مصر ومجلس الدول النوردية.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائى في عدد من المجالات المختلفة وفى مقدمتها مجال المصايد والاستزراع السمكى، والطاقة المتجددة، مشددا على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والتطلع لزيادة الصادرات المصرية إلى أيسلندا.

واستعرض عبد العاطى جهود مصر فى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، كما شدد على أهمية البدء في عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.

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