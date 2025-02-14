إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان (فيديو)

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على منطقة الليطاني بجنوبي لبنان.

وقالت الإذاعة العبرية إن الطيران الحربي هاجم مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدة "مواصلة العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل".

وأكدت الإذاعة العبرية "التصميم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان لمنع إعادة تموضع وتأهيل حزب الله"، حسب قولها.

צה"ל: חיל האוויר תקף אתרים צבאיים של חיזבאללה - פעילות טרור באתרים אלו מהווה הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון@ItayBlumental — כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2025

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن 4 غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ياطر وزبقين، فضلًا عن غارة جوية بين بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف على دفعتين.

بالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر لبنانية وناشطون بأن الغارات استهدفت "مجرى نهر الليطاني في أطراف بلدة يحمر الشقيف ووادي مريمين بين ياطر وزبقين".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، في بيان لها أنه "قرابة الحادية عشرة هذه الليلة، نفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية بين بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف وعلى دفعتين".

وأفادت الوكالة بأن "غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ياطر وزبقين".

وكانت الوكالة قد أفادت، في وقت سابق الخميس، بأن "جيش العدو نفذ عمليات تفجير منازل في كفركلا".

وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن "جيش العدو نفذ تفجيرًا كبيرًا داخل بلدة ميس الجبل، تزامنًا مع سماع تحركات كثيفة لآلياته".

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