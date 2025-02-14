اعترافات صادمة للمتهمين بسرقة وحدات التكييف الخارجية في المعصرة

أدلى المتهمون بسرقة وحدات التكييف الخارجية بـمنطقة المعصرة جنوب محافظة القاهرة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة.

وقال المتهمون: إنهم كوَّنوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات وحدات التكييف الخارجية بمنطقة المعصرة

وأضاف المتهمون، أنهم تمكنوا من سرقة وحدات التكييف الخارجية بأسلوب "الفك" ثم بيعها لعميلهم في مدينة حلوان.

وأكد المتهمون، أنهم ارتكبوا 4 وقائع سرقة وحدات التكييف الخارجية وبيعها لعميلهم.

سقوط عصابة سرقة وحدات التكييف الخارجية فى المعصرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطار من قسم شرطة المعصرة يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات وحدات التكييف الخارجية وبحوزتهم ( 2 فرد خرطوش) بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عامل خردة مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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