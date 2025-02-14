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ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تغازل رشوان توفيق في كواليس مسلسل وتقابل حبيب

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

 نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو برفقه الفنان رشوان توفيق من كواليس مسلسل وتقابل حبيب.

في هذا السياق، كتبت ياسمين عبد العزيز على الفيديو: "القمر والعسل ده ربنا يديله الصحة والعافية يارب".

على الجانب الآخر، تقدم ياسمين عبد العزيز فى مسلسل “وتقابل حبيب”، الدراما الرومانسية الاجتماعية التي لا تخلو من الصراعات والتشويق، حيث قررت تغيير جلدها هذا العام بعدما قدمت عددا من الأعمال الشعبية التي حققت بها نجاحا وانتشارا كبيرا وظهر ذلك في آخر أعمالها "ضرب نار" في رمضان 2023، و"اللي مالوش كبير" عام 2021.

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الصحة والعافية الدراما الرومانسية لفنان رشوان توفيق مسلس مسلسل “وتقابل حبيب مضان 2023 مسلسل وتقابل حبيب للى مالوش كبير

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