محمد مهران يوجه رسالة مؤثرة لزوجته في عيد الحب

حرص الفنان محمد مهران على تهنئة زوجته بمناسبة عيد الحب، بنشر صورة تجمعهما سويا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء أدائهما مناسك العمرة.

وعلق مهران على الصور قائلا: “أحلى حاجة حصلت لينا السنة دي هى الرحلة دي ربنا يكتبها لينا تانى ويخلينا لبعض يا حبيبتي وأقرب صاحبة ليا.. كل عيد حب وانتي فى حياتي..بحبك”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد مهران مشاركته في الجزء الرابع من مسلسل المداح، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2024، وحقق خلاله نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة العمل الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، دياب، فتحي عبدالوهاب، وغيرهم من النجوم.

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