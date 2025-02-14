موعد مباراة الهلال والرياض بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي الرياض مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.



موقف الفريقين بالدوري السعودي

نادي الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، حيث حقق 15 انتصارًا وتعادلين وخسر في مباراتين.



بينما يحتل نادي الرياض المركز السابع برصيد 28 نقطة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 وخسر 7 مباريات.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض



سيتم بث المباراة عبر قنوات SSC السعودية الرياضية، وتحديدًا عبر قناة SSC SPORT HD 1.



ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلقان الرياضيان مشاري القرني ومحمد حسين.

موعد مباراة الهلال والرياض



ومن المقرر أن تقام المباراة بتوقيت القاهرة: الساعة 7:00 مساءً.

و بتوقيت مكة المكرمة: الساعة 8:00 مساءً.



و يعد نادي الهلال هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري روشن السعودي.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.