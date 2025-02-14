الأهلي فى ذكرى رحيل ثابت البطل: ستظل فى قلوبنا

أحييت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ذكرى رحيل نجم منتخب مصر والأهلي السابق ثابت البطل، والذى تحل اليوم مزينة صورته بعبارة: ستظل فى قلوبنا.

تواكب، اليوم الجمعة، الذكرى العشرين لرحيل أسطورة الأهلي ثابت البطل، الذي وافته المنية في الرابع عشر من فبراير لعام 2005، حيث يعد البطل أحد أبرز رموز القلعة الحمراء.

وامتاز ثابت البطل بشخصية قيادية والقدرة على احتواء الأزمات، ومن ثم اتجه لمجال الإدارة بعد الاعتزال، حتى وصل لمنصب مدير الكرة بالنادي الأحمر، وسطر اسمه بالتاريخ ضمن أفضل من شغلوا هذا المركز بالقلعة الحمراء.

ثابت البطل يعد من أحد رموز الوفاء بالنادي الأهلي خاصة مع إصراره في أيام الأخيرة على حضوره مباراة القمة من الملعب رغم شدة مرضه.

البطانية الأشهر في ذكرى ميلاد ثابت البطل

وقبل وفاته بساعات، حرص ثابت البطل على حضور مباراة الأهلي أمام الزمالك فى بطولة الدورى عام 2005 بملعب الكلية الحربية، وأصر على حضور اللقاء ملفوفا ببطانية أحضرها معه من فندق الإقامة من شدة المرض، ليتوفى بعد المباراة بساعات فى فجر الإثنين 14 فبراير 2005 فى القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.