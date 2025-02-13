برشلونة يرصد 100 مليون إسترليني لضم مهاجم من الدوري الإنجليزي

استقر نادي برشلونة الإسباني على اسم مهاجمه الجديد المزمع انضمامه إلى الفريق لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف البرسا الحالي.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي صاحب الـ 36 عامًا في صيف 2026، ولكن تقدم عمر اللاعب البولندي يدفع برشلونة للتحرك نحو صفقة التعاقد مع مهاجم جديد.

ألكسندر إيزاك المهاجم المرشح للانتقال إلى برشلونة

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن نادي برشلونة أبدى اهتمامه بضم اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل الإنجليزي في الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت إلى أن برشلونة رصد 100 مليون جنيه إسترليني لاقتناص صفقة اللاعب السويدي الذي يقدم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي.

ويرتبط اللاعب السويدي من أصول إرتيرية بعقد مع نيوكاسل يمتد حتى صيف 2028.

ورغم المقابل الضخم المتوقع من جانب برشلونة إلا أن النادي الإسباني سيجد صعوبة في إقناع إدارة نيوكاسل الإنجليزي في السماح للاعب بالرحيل إلى البلوغرانا للاعتماد عليه بصفة أساسية.

وانضم إيزاك إلى نيوكاسل قادمًا من ريال سوسييداد الإسباني في صيف 2022، كما لعب من قبل بقميص بروسيا دورتموند الألماني.

وسجل اللاعب صاحب الـ 25 عامًا 19 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة لفريقه خلال 28 مباراة هذا الموسم.

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