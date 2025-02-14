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رياضة

خطة نيمار للعودة إلى برشلونة الموسم الجديد

نيمار
نيمار

 كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم نادي سانتوس البرازيلي، نيمار جونيور، يسعى بكل قوة للانضمام إلى ناديه السابق برشلونة.

 

خطة نيمار للعودة إلى برشلونة 

 قالت صحيفة موندو ديبورتيفو: "نيمار يواصل بذل جهود كبيرة لإثبات قدرته على استعادة مستواه السابق، مع استهداف إقناع رئيس النادي خوان لابورتا، والمدرب هانزي فليك، بالإضافة إلى الإدارة، بمنحه فرصة جديدة في "كامب نو"".

وأضافت: "نيمار يركز على استعادة أفضل نسخة من نفسه، بهدف العودة إلى ناديه الأم، من خلال استعادة لياقته البدنية، وثقته الشخصية، بعد فترة صعبة مع الهلال السعودي، التي شهدت تعرضه للإصابات التي أثرت على مسيرته".



وتلقى نيمار أول هزيمة له منذ عودته إلى البرازيل، وذلك في ثالث مباراة يخوضها مع فريقه سانتوس، حيث خسر أمام كورينثيانز بنتيجة 1-2 في الكلاسيكو ضمن منافسات بطولة باوليستا، والذي أقيم على ملعب نيو كيميكا أرينا في ساو باولو 


ويأمل نيمار في زيادة عدد دقائق لعبه، وتحقيق الأهداف، وصناعة الفرص في بيئة أقل ضغطًا من الدوريات الأوروبية، بهدف التأكيد على أنه لا يزال في قمة مستواه.

 نيمار عاش أبرز فترات مسيرته مع برشلونة، وشكّل مع ميسي وسواريز مثلثًا هجوميًا تاريخيًا، وحقق معهم دوري أبطال أوروبا في عام 2015.

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