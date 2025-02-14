مدرب ليفربول: مواجهة وولفرهامبتون ستكون تحديا

تحدث أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن طرده في مباراة إيفرتون، وكذلك الأحداث التي شهدها ديربي الميرسيسايد في الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي: "هناك عملية مستمرة (الاستئناف ضد الطرد)، وعلينا احترام ذلك، لذلك لا يمكنني الخوض في التفاصيل".

وأضاف: "ما حدث هو أن الوقت الإضافي الذي كان خمس دقائق انتهى به الأمر إلى ثماني دقائق، لقد تغلبت المشاعر علي، إذا كان بإمكاني القيام بذلك بشكل مختلف، فأنا آمل أن أفعل ذلك بشكل مختلف في المرة القادمة أيضًا".

وتابع: "لقد شعرت بعد أن أطلق الحكم صافرته أننا خسرنا نقطتين، ولكن طوال التسعين دقيقة لم أشعر باستمرار بأننا سنفوز، بل إن التعادل كان النتيجة العادلة، ولكن بعد أن واصلنا اللعب بعد 97 دقيقة، شعرت وكأننا خسرنا نقطتين".

وواصل سلوت : "لكنني شعرت أننا فزنا بالكثير أيضًا، التكاتف بين الفريق والجماهير وكيف كان الجميع متحدين، كان الفريق قويًا من الناحية الذهنية أثناء المباراة، أفضل من العام الماضي، في مباراة لعبت في ظروف صعبة بالنسبة لهم، لذا فإن القتال والقوة يمنحني الكثير من الثقة للمباريات الـ14 القادم، إن اللعب الجماعي لمدة 98 دقيقة يظهر لي أننا فريق من الصعب للغاية التغلب عليه".

وأكد المدرب الهولندي: "لقد قلت دائمًا إن المباريات في النصف الثاني من الموسم تكون أكثر صعوبة من المباريات في النصف الأول، لقد جاء المدرب الجديد وقام بعمل جيد مع وولفرهامبتون، سيكون الأمر تحديًا يوم الأحد ولكن هذا أمر طبيعي".

ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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