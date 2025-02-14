لمدة 90 يومًا، قاضٍ أمريكي يعلق قرار ترامب بشأن تجميد المساعدات

علق قاضٍ أمريكي، قرار الرئيس دونالد ترامب، الصادر بنهاية يناير الماضي، بشأن تجميد أموال مساعدات خارجية أمريكية، لمدة 90 يوما، في إطار مراجعة واسعة لهذه البرامج، وفق ما أفادت «فرانس برس».

المساعدات الإنسانية

ومنع القاضي، أمير على، كل هيئات الإدارة الأمريكية من «تعليق أو وقف أو عرقلة الإفراج عن أموال المساعدة الإنسانية الدولية المرتبطة بعقود ومنح واتفاقات تعاون وقروض كانت نافذة بتاريخ 19 يناير 2025»، وذلك عشية دخول مرسوم الرئيس الأميركي حيز التنفيذ.

وأوقف ترامب المساعدات الخارجية الأميركية بعد توليه منصبه في 20 يناير، ما أدى إلى وقف عمل برامج معنية بالغذاء والصحة وغيرها بمليارات الدولارات.

ومن المفترض أن يستمر تجميد الإنفاق لمدة 90 يوما في انتظار إجراء مراجعات تتعلق بكفاءة هذه البرامج ومدى اتساقها مع السياسة الخارجية لترامب.

واعتبرت المنظمات غير الربحية أن توجيه ترامب والمذكرة اللاحقة لوزير الخارجية، ماركو روبيو، التي أوقفت التزامات تمويل برامج المساعدات الخارجية تمثل ممارسة غير قانونية وغير دستورية للسلطة التنفيذية، داعية إلى إصدار أوامر بوقف العمل، محذرة من أن هذه الخطوة تسببت في «فوضى تمويل وإدارة» برامج المساعدات الخارجية.

وأشارت إلى أن أكثر من 230 منحة وعقدا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تم إلغاؤها أو تعليقها منذ بدء الأمر التنفيذي في عدد من الدول حول العالم.

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