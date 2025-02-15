هل فتح حساب أون لاين في بنك مصر يتطلب الذهاب بعدها إلى الفرع؟

أوضح بنك مصر أنه في حالة فتح الحساب أون لاين فلا بد من خطوات أخرى يقوم بها العملاء لضمان تفعيل الحساب.

وقال بنك مصر إنه حالة فتح حساب أونلاين يجب توجه العميل للفرع خلال 15 يومًا من تاريخ فتح الحساب أونلاين لإستكمال إجراءات فتح الحساب وذلك خلال أيام العمل الرسمية فقط وغير متاح ذلك خلال الجمعة والسبت والعطلات الرسمية بالنسبة للفروع التي تعمل بمواعيد مختلفة.

وتابع بنك مصر بأنه يمكن استقبال التحويلات بشكل طبيعي علي الحساب ويتم التحويل بنفس عملة الحساب أو في حالة أن الحساب بالجنيه المصري والحوالة بعملة أجنبية فيتم تغيير عملة الحوالة إلي الجنية المصري بشكل تلقائي لإضافتها علي الحساب بشكل طبيعي ثم يمكن للعملاء السحب باستخدام بطاقة الخصم المباشر.

من جانب آخر شهد كل من الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران - وزير العمل، وبحضور هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع البنك لبروتوكولي تعاون مع كلا من وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث قامت هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر بتوقيع بروتوكولي التعاون مع كلا من الدكتور محمد العقبى مساعد وزير التضامن الاجتماعي للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وحضر التوقيع لفيف متميز من قيادات بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير.

الاستفادة من الخدمات والمنتجات البنكية

ويستهدف بروتوكول التعاون الموقع مع مؤسسة صناع الخير للتنمية؛ قيام البنك كونه الكيان المصرفي الوحيد المشارك في المبادرة بتقديم منتجات وخدمات الشمول المالي بما يتيح للأفراد الاستفادة من الخدمات والمنتجات البنكية، وكيفية الاستفادة من خدمات المدفوعات الرقمية بالإضافة الى المشروعات متناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تقديم بعض التدريبات التي تساعد رواد الأعمال بما ينعكس إيجابا على الأفراد.

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