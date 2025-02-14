العثور على طفلة رضيعة بمدخل عقار سكنى بالشرقية

عثر أهالي مدينة العاشر من رمضان بـ محافظة الشرقية، على طفلة رضيعة ملقاة على سلالم أحد العقارات، حيث كان بجوار الطفلة حقيبة ملابسها ولم تصِب الرضيعة بأي مكروه.

في عيد الحب، تفاصيل العثور على طفلة رضيعة في العاشر من رمضان

بدأت الواقعة، بتلقي غرفة عمليات النجدة إشارة بعثور أهالي مدينة العاشر من رمضان على طفلة رضيعة ملقاة على سلالم أحد العقارات بالحى 14 بالمدينة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفلة رضيعة، ملفوفة بكوفرتة وبجوارها حقيبة ملابسها، كما تبين أن الطفلة المعثور عليها ولدت قبل أيام، وبصحة جيدة ولم تصب بمكروه، ولم يستدل على أهلها بذات الناحية، وجري نقلها إلى المستشفى للاطمئنان عليها.

ولم يترك الأهالي الرضيعة إلا بعد تسليمها للأمن والاطمئنان عليها، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق التى أمرت بسرعة إنهاء الإجراءات وإيداع الطفلة في دار رعاية.

قانون العقوبات في القانون المصري

وينص قانون العقوبات في مواده على عقوبات محددة لكل من أهمل أو ترك أو عرض طفل للخطر، فنص في المادة 285 " أن كل من عرض للخطر طفلًا لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

وينص في المادة 286 على أنه “إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمد”.

وزارة التضامن الاجتماعي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط وإجراءات حصول الأسر البديلة على الأطفال مجهولي النسب، بهدف إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

طفلة رضيعة،فيتو

وتنشر “فيتو” تقريرا عن الشروط الواجب توافرها في الأسر الكافلة:

1.أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريا.

2. أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنة وألا يزيد عن ستين سنة، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

3. أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

4. الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل.

5. أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وان تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

6. أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

7. أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

8. أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

9. أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية.

10. أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل.

11. أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة.

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