صدمة جديدة لـ ميكيل أرتيتا فى الآرسنال

يواصل النجم الإنجليزي بوكايو ساكا رحلة تعافيه من إصابة خطيرة في أوتار الركبة، حيث من المتوقع أن يغيب عن صفوف أرسنال لمدة ثمانية أسابيع أخرى.

وتعرض ساكا، البالغ من العمر 23 عامًا، للإصابة في 21 ديسمبر خلال فوز أرسنال الكبير 5-1 على كريستال بالاس في سيلهيرست بارك.

وخضع بوكايو ساكا لعملية جراحية في 29 ديسمبر، مع توقعات بغيابه لفترة تتراوح بين 10 إلى 12 أسبوعًا، ولكن يبدو بأن هذه الفترة ستزيد خلال الفترة المقبلة.

موعد عودة بوكايو ساكا لمباريات أرسنال

وبحسب صحيفة “ذا صن”، فإن اللاعب يعانِ من انتكاسات خلال مرحلة التعافي، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب في منتصف أبريل، ما يعني إمكانية مشاركته في الأمتار الأخيرة من الموسم.

وفي ظل غياب ساكا، يواجه المدرب ميكيل أرتيتا أزمة إصابات متزايدة، حيث افتقد الفريق أيضًا جهود جابرييل جيسوس، وكاي هافرتز، وجابرييل مارتينيلي، مما زاد من تعقيد مهمة الفريق في المنافسة على الألقاب.

وتعرض كاي هافرتز لإصابة في أوتار الركبة خلال معسكر الفريق التدريبي في دبي، بينما يغيب جيسوس حتى نهاية الموسم بعد إصابته في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد في يناير.

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