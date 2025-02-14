رئيس مدينة القاهرة الجديدة يعلن البدء في تنفيذ سوق حضارية بالتجمع الثالث

أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع (أسواق الخير) كسوق حضارية نموذجية بالتجمع الثالث (على مساحة ٧٦١٧٢ م2 نحو ١٨،١ فدان)، لنقل الباعة الجائلين والقضاء على العشوائيات والإشغالات بمدينة القاهرة الجديدة، وللحفاظ على المظهر الحضاري، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة ومجلس الأمناء للتصدي للأسواق العشوائية والباعة الجائلين واستبدالها بأخرى حضارية.

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة العمل على مدار 24 ساعة لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، موجهًا جميع الإدارات التنفيذية بالتجمع الثالث بقيادة المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، بمتابعة المشروع بشكل دوري لتلافي أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.

وأوضح الدكتور محمد زكي الوحش، رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، أن السوق يتكون من: منطقة تجارية بها محلات ومبنى إدارى - منطقة ترفيهية مكونة من: - محال - كافيهات - محطة وقود - مسجد - منطقة أسواق يومية - منطقة أسواق أسبوعية - منطقة أسواق موسمية - ساحة انتظار مغطاة للسيارات - مناطق خضراء - برجولات ونوافير.

وأكد أن السوق يعتبر نقلة حضارية تلبى جميع متطلبات وفئات السكان بالمدينة.

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة دفع العمل لإنهاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للمتقدمين للحجز في التوقيتات المحددة، وإتاحة الوحدات الجديدة للمواطنين لتلبية رغباتهم.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، للموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والسادات، وأسيوط الجديدة، من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المشروعات، مطالبًا مسئولي أجهزة المدن الجديدة، بالالتزام التام بمواعيد ومواصفات تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتوفير فرص العمل، بجانب العمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، مشروعات الطرق والمرافق بمنطقة النرجس، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المخصصة لمحدودي الدخل، يرافقه مسئولو الجهاز.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن المشروع يضم 465 عمارة بها 11,160 وحدة سكنية، ويتم حاليًا استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية للطرق، باستخدام أحدث المواد لضمان أعلى معايير الجودة، بجانب تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع، بهدف تحسين البيئة العامة وتوفير مساحات خضراء للمستفيدين.

وأكد المهندس علي سعد، الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، لضمان تسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها في المواعيد المقررة.

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