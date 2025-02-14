الجمعة 14 فبراير 2025
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حوادث

مصرع شاب إثر جرعة زائدة من المخدرات بأسوان والأمن يكشف التفاصيل

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات واقعة  اختفاء شاب فى ظروف غامضة عن منزلة بمحافظة أسوان، وتبين وفاة إثر جرعة زائدة من المخدرات.

حل غموض اختفاء شاب فى ظروف غامضة عن منزله بمحافظة أسوان

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب أحد الأشخاص بمركز كوم أمبو بأسوان.

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وبالفحص تبين  تلقى الأجهزة الأمنية بأسوان بلاغا من شقيق المذكور بتغيبه عن منزلهما بتاريخ 13 /1 /2025 ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائيًا.

وبتاريخ 8 فبراير، تلقى ذات المركز من شقيق المعنى بالفحص بالعثور على جثمان شقيقه بمحيط الأراضى الزراعية ملكهم بدائرة المركز على إثر تعاطيه كمية من الأدوية النفسية.

وأضاف بأن المتوفى كان يجلس فى الآونة الأخيرة بأرضه الزراعية لفترات طويلة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته ولم يُستدل على وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جرعة زائدة من المخدرات مصرع شاب مركز كوم امبو محافظة أسوان

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