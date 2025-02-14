الجمعة 14 فبراير 2025
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أخبار مصر

ختام فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي بالقاهرة

الهيئة القومية للتامينات،فيتو
الهيئة القومية للتامينات،فيتو
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 اختتم المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي فعالياته بالقاهرة، والتى استمرت علي مدار ثلاثة أيام متواصلة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

و في بيانها الي م أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المؤتمر جاء بمناقشاتٍ ثرية ساهمت في تبادل الرؤى والأفكار الفريدة بين خبراء الضمان الاجتماعي وجميع الدول المشاركة والتأكيد  على  أن الابتكار لم يعد ترفًا، بل ضرورة لتجاوز العقبات وتحقيق الكفاءة والإنصاف، وأن القيادة الرشيدة والابتكار المستدام والوعى بأهمية الانسان هي الركائز الأساسية لتطوير هذا القطاع الحيوى الذي يمس حياة الملايين.

كما ظهرت الأهمية التي يمثلها هذا المؤتمر فى التقاء العديد من الدول، الأمر الذي أسهم في مناقشات غنية وثرية حول الابتكار في الضمان الاجتماعي، وفرصة فريدة لجميع العقول المبدعة والخبراء المتمرسين لتبادل الأفكار والرؤى في إيجاد حلول ابتكارية من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين أنظمة الضمان الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم.

هذا وقد وجه اللواء جمال  عوض  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لرعايته مثل هذا الحدث الهام  ، ومسئولي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "  الإيسا " وكافة المشاركين بالمؤتمر من سفراء وممثلي الدول الشريكة وممثلي المنظمات والهيئات  ووسائل الإعلام وممثليها ولجميع من ساهموا في نجاح هذا المؤتمر الدولي.

و من جانبه أكد  الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي " الإيسا "  ، مارسيلو أبي راميا، بأن سر نجاح أي عمل مؤسسي هو الإيمان والإخلاص للمبادئ، بالإضافة إلى توفير فرصة لتبادل الأفكار ومشاركة المعرفة، والاعتياد على التحديات الجديدة في العالم الذي نعيشه معربا عن امتنانه للمشاركات القوية التي شهدها المؤتمر مما ينعكس إيجابا علي كافة مواطني دول العالم.

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الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الهيئة القومية للتأمين

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