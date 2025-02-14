ديشامب يكشف موعد عودة مبابي إلى صفوف منتخب فرنسا

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا عن عودة كيليان مبابي من جديد إلى صفوف الديوك خلال توقف مارس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الديوك فرنسا مباراة ضد كرواتيا ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، يومي 20 و23 مارس 2025 على الترتيب.

وقال المدرب في تصريحات نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، إن مبابي سيعود من جديد لمنتخب فرنسا خلال التوقف الدولي القادم.

وصرح ديشامب في وقت سابق عبر القناة الأولى الفرنسية أنه سيرحل عن تدريب فرنسا عقب مشاركته في كأس العالم 2026 المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وكان مبابي قد غاب عن منتخب فرنسا في توقفي أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.