ضبط سائق أصاب جاره بطلق نارى بسبب خلافات في سوهاج

أصيب عامل بطلق نارى على يد جاره سائق وإطلاق عيار من سلاح ناري كانت بحوزته بسبب خلافات الجيره، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة ونقل المصاب إلى مستشفى طما، وجار عرض المتهم والسلاح على النيابة العامة بمركز طما بسوهاج.

ضبط سائق إصابة جاره بطلق نارى بسبب خلافات الجيرة سوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما بسوهاج يفيد بوصول إبراهيم ا ا ح 37 عاما عامل إلى مستشفى طما المركزي مصابًا بطلق ناري بالذراع الأيمن ومقيم بمركز طما .



أفاد المصاب اتهم جاره الحسيني ه ا ا 45 عاما سائق بالتعدي عليه، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته بسبب خلافات الجيره، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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