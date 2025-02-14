أمن سوهاج يسيطر على مشاجرة بين عائلتين

تمكنت مباحث قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين كانت عبارة تراشق بالحجارة والطوب إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة ونتج عن إصابة 4 أشخاص وإلقاء القبض على طرفى المشاجرة.

أمن سوهاج السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور قسم جرجا يفيد بوقوع مشاجرة طرف أول عرفات ع ا ا 35عاما عامل مصابًا جرح رضي بفروة الرأس وكدمة بالكتف الأيسر، ونجل شقيقه عبد الله ن ع ا 17 عاما طالب مصابًا جرح رضي

بفروة الرأس وإشتباه كسر بالجمجمة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.





طرف ثان حماده ي س ب 30 عاما عامل مصابًا كدمه بالمرفق الأيمن وجرح بالرأس وشقيقه ناجي سن 35 عامل مصابًا جرح باليد اليمني وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام.

وتم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها عن طريق التراشق بالحجاره والطوب علي إثر حدوث مشاده كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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