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رياضة

الأهلي يحتفل بكأس العالم للأندية اليوم في الأقصر

كاس العالم للأندية
كاس العالم للأندية

يُقيم النادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، احتفالية كبرى بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي، وتم عمل برنامج خاص لهذا الحدث العالمي.

وقام مسئولو الأهلي بجولة ترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية أمس الأول في الأهرامات والمتحف المصري الكبير بجانب التقاط لاعبي الفريق الصور مع كأس العالم للأندية بإستاد التتش صباح أمس الأول على أن يُقام الحدث الأساسي والأهم الليلة بالأقصر وسط حضور العديد من الشخصيات الكبرى ورموز الرياضة المصرية والعالمية الذين وجه لهم الأهلي لحضور هذا الحدث.

وأبرز الشخصيات التي وجه لهم مسئولوالنادي الأهلي الدعوة، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسي النادي السابقين، ومن قبلهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الذي اعتذر عن عدم حضور الحفل بسبب ارتباطاته التي تتعارض مع حدث اليوم.

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الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة كأس العالم للأندية

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