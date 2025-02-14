الجمعة 14 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على أحدث المنضمين لبطولة مسلسل هايدي ونوفل

مسلسل هايدي ونوفل
مسلسل هايدي ونوفل الإذاعي

تعاقدت الفنانة إيناس عز الدين، على المشاركة في بطولة مسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان "هايدي ونوفل"، الذي سيذاع عبر الراديو 9090 خلال شهر رمضان المقبل.
 

وبدأت إيناس بالفعل تسجيل الحلقات الأولى من المسلسل، كما قامت بتصوير البوستر الدعائي له.

"هايدي ونوفل" يشارك في بطولته إلى جانب إيناس عز الدين كل من الفنانين، مي سليم، وعمرو عبد العزيز، والإعلامي والفنان محمد نشأت.

يشارك في المسلسل أيضًا عدد من الفنانين الآخرين مثل شروق محمد، ودينا وشاحي، وإيهاب الزناتي، وعلي الطيب، وهبة المهدي.

يأتي هذا المسلسل كجزء من الخطة البرامجية المميزة التي يسعى الراديو لتقديمها لجمهوره خلال الشهر الكريم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل بالكامل قريبًا.

يذكر أن إيناس عزالدين، تنشغل حاليا بالاستعداد لتصوير مسلسل جديد من المقرر عرضه بعد انتهاء موسم رمضان 2025.

 

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اعلامي الراديو 9090 الشهر الكريم الفنانة ايناس عز الدين إيناس عزالدين الاعلامي رمضان 2025

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